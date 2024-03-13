Fenerbahçe'de golün adı Michy Batshuayi: Sezona damga vuruyor...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de Michy Batshuayi bu sezon oyuna sonradan girip attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 09:51
Fenerbahçe'de golün adı Michy Batshuayi: Sezona damga vuruyor...
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Fenerbahçe’de Michy Batshuayi rüzgârı esiyor. Belçikalı golcü, Sarı-lacivertli formayla bu sezon 20 gole imza attı.

Batshuayi, Süper Lig’de 20 maçta 422 dakika süre alıp 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi. UEFA Konferans Ligi’nde 6 gol, 2 asiste imza atan 30 yaşındaki golcü futbolcu Türkiye Kupası’nda da 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Batshuayi’nin Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

FENERBAHÇE'DEKİ SAKATLARIN SON DURUMU

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan isimlerin durumları netlik kazandı.

Tedavisi olumlu seyreden Becao’nun Trabzonspor maçında kadroda yer alması öngörülüyor. Çağlar Söyüncü’nün ise milli aranın ardından takıma dönmesi bekleniyor.

King’in ayak bileğinde oluşan sakatlık sürüyor. Sakat Bonucci’nin ise bir süre daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.


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