Selahattin Baki işaret etmişti: Fenerbahçe'den basın toplantısı kararı!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un gündeme ilişkin yapacağı basın toplantısının tarihi ve saati açıklandı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın toplantısı düzenleyecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç'un, 13 Mart 2024 Çarşamba günü Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği basın toplantısı saat 14.15'te başlayacaktır" denildi.
"ALGILAR, İFTİRALAR, ŞİKE, FETÖ AÇIKLAMALARI"
Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Selahattin Baki, Ali Koç'un konuşmasına ilişkin, "Bu açıklamaları sadece Fenerbahçeliler değil, Türk futbolunu takip eden herkesin dikkatle takip etmesini öneriyorum. Çünkü, biliyorsunuz 'Bize karşı koalisyon var, koalisyona karşı oynuyoruz' diye iddia edenler, ortalığı yangına yerine çevirenler, kurulan koalisyonun bir parçası olduğunu bir kere daha net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu yapılan algılarla, iftiralarla, şike iftiralarıyla, FETÖ ile alakalı açıklamalar olacak" açıklamasını yapmıştı.
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