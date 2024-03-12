Feridun Düzağaç'tan Fenerbahçe tepkisi: 'FETÖ ile suçlanması...'

Ünlü sanatçı Feridun Düzağaç, katıldığı bir YouTube programında Türk futboluna ilişkin açıklamalarda bulundu. Düzağaç, Fenerbahçe'nin FETÖ ile ilişkilendirilmesine tepki göstererek, "Fenerbahçe'nin FETÖ ile suçlanması akıllara zarar bir pişkinlik. Bunun bedelini ödemiş bir camia Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 16:29
Feridun Düzağaç'tan Fenerbahçe tepkisi: 'FETÖ ile suçlanması...'
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Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yayımlanan Ayhan Şensoy'un sunduğu Şarkıların Hikayesi programına katılan Feridun Düzağaç, Türk futboluyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştiren ünlü sanatçı, Fenerbahçe'nin FETÖ ile ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

Feridun Düzağaç'ın sözleri şu şekilde:

"Beşiktaş benim için çocukluktan beri bir bağımlılık. Ancak ben futbolu seviyorum. Oyunu seviyorum, insanın yeteneklerini sergilediği her şey gibi. Utanarak söylüyorum ama İngiltere Premier Lig'de maç yoksa Beşiktaş'ın maçını izliyorum. En son Beşiktaş – Galatasaray derbisinde ikinci dakika golü yedikten sonra aynı saatlerde Manchester derbisi vardı. Onu izlemeye geçtim."

TFF'Yİ ELEŞTİRDİ

"Türkiye'de verilmeyen bir penaltının, sayılmayan bir golün derdine düşen koca koca adamlar beni çok rahatsız ediyor. Futbolda aradığımız adaleti ülkemiz için arasak çok daha hayırlı bir iş yapmış oluruz. Futbol bana çok kirli geliyor artık. Beşiktaş'ı seviyorum. Sevilmek için sevmedik zaten. Yeter ki futbol temiz ve adil olsun."

"Bu kadar skandala karışmış bir TFF yönetimi görmedim. Beyefendi hala o görevde durabiliyor. Türkiye'de futbol çok kirli, çok karanlık ve adaletsiz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu ülkenin en büyük sivil toplum örgütleri. Galatasaray'ın sosyal medyasını kim yönetiyor bilmiyorum ama herhalde ergenlik aşamasında çok genç biri. 120 yıllık Beşiktaş'ın sarı-lacivertli bir salıncakta sallandırılması çok ergen bir davranış. Bu camiaları birbirine düşürmek, çok büyük haksızlık."

"FENERBAHÇE'NİN FETÖ İLE SUÇLANMASI..."

"Fenerbahçe'nin FETÖ ile suçlanması akıllara zarar bir pişkinlik. Bunun bedelini ödemiş bir camia Fenerbahçe. Adalet ve menfaatin ne olduğunu bu yaşınıza kadar öğrenemediyseniz, öğrenin''


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