Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisinde!
Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı bildirildi. Pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Marcel Tisserand'ın tedavilerine devam edildiği belirtildi.
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