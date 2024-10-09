Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel kararı

Yayınlanma: 09.10.2024 - 18:20

Güncelleme: 09.10.2024 - 18:20

Fenerbahçe yönetimi iç transferde kolları sıvıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde takımın vazgeçilmezlerinden olan İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile görüşmelere başlıyor.

Fenerbahçeli idareciler milli ara sonrası iki futbolcuyla da yeni sözleşme için masaya oturacak.

İRFAN CAN'IN RAKAMLARI

2023-24'te kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 18 gol, 12 asistlik istatistik yakalamıştı.

OSAYI'NİN RAKAMLARI

Bright Osayi-Samuel ise 39 maçta 4 gol, 6 asistlik skor katkısı vermişti.