Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel kararı
Fenerbahçe, sözleşmelerinin son yılında olan İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel için harekete geçiyor. Sarı-lacivertliler her iki futolcu ile de milli ara sonrası görüşmelere başlayacak.
Fenerbahçe yönetimi iç transferde kolları sıvıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde takımın vazgeçilmezlerinden olan İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile görüşmelere başlıyor.
Fenerbahçeli idareciler milli ara sonrası iki futbolcuyla da yeni sözleşme için masaya oturacak.
İRFAN CAN'IN RAKAMLARI
2023-24'te kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 18 gol, 12 asistlik istatistik yakalamıştı.
OSAYI'NİN RAKAMLARI
Bright Osayi-Samuel ise 39 maçta 4 gol, 6 asistlik skor katkısı vermişti.
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