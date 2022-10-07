Fenerbahçe'de İsmail Yüksek göz doldurdu

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek, AEK Larnaca maçındaki performansıyla takdir topladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2022 Cuma, 07:47
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek göz doldurdu
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Fenerbahçe'nin bu sezon yükselen isimlerinden biri olan İsmail Yüksek, AEK Larnaca maçında da başarılı performansını sürdürdü.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Güney Kıbrıs ekibine karşı en fazla topla buluşan (87), en fazla isabetli pas veren (62), en fazla ikili mücadele kazanan (11), en çok top kapan (3) ve en çok sahipsiz top kazanan (10) isim oldu.

Milli futbolcu, ayrıca, AEK Larnaca'nın Rafael Mamas ile kendi kalesine attığı golden önce kafayı vuran futbolcuydu.


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