Fenerbahçe'de iyileşen yok sakat çok

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:11

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:11

Fenerbahçe’nin sakatlıklarla başı dertte.

Sezon başından bu yana sadece bir, bir buçuk ay kadar tam takım çalışma ortamı bulan sarı-lacivertlilerde neredeyse her maç sonrası bir hatta iki futbolcuda sıkıntı oluştu. Peres dizindeki travma nedeniyle sahalara henüz dönemedi, Lincoln sezonu kapattı. Aşil tendinopatisi teşhisi konulan Oosterwolde iki hafta sonra oynayabilir duruma geldi.

Alanya maçında sakatlanan King aradan geçen 45 günlük süreçte henüz toparlanamadı. Kaleci Altay bel fıtığı (en az 4 hafta olmayacak) ameliyatı oldu. Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan Zajc’ın sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edildi. Sloven oyuncu Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Michy Batshuayi

BATSHUAYI BEKLEYİŞİ

Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Batshuayi’nin bir hafta sonra hazır olması bekleniyor. Teknik direktör Jorge Jesus, Belçikalının dönmesi için doktorlara talimat vermiş, ancak beklenen gerçekleşmemişti. Portekizlinin Batshuayi’deki ısrarı Pedro ve Serdar Dursun’un performanslarının kötü olması.