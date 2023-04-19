Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Volkan Demirel'e benzetildi

Yayınlanma: 19.04.2023 - 11:58

Güncelleme: 19.04.2023 - 11:58

Fenerbahçe'de kaptan Altay Bayındır’ın ameliyatı sonrası kaleyi devralacak olan İrfan Can Eğribayat’a sarı-lacivertlilerden güvenoyu çıktı. Jorge Jesus’un fiziksel gelişimini takdir ettiği 24 yaşındaki kaleci, hırsı ve takımı sahiplenmesiyle de övgüleri topladı.

JORGE JESUS TEBRİK ETTİ

Milliyet'in haberine göre, ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Ankaragücü maçında kaleyi koruyan 24 yaşındaki İrfan Can tam not aldı. Kaledeki duruşu, takımı sahiplenişi, maçı yaşaması, kurtarışları ve özellikle son dakikalarda gelen gole gösterdiği reaksiyon övgü topladı. Birçok taraftar genç file bekçisini kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel’e benzetti. İrfan Can Eğribayat ise geldiği gündeki fazla kilolarını atarak teknik direktör Jorge Jesus’un istediği ölçüleri yakaladı. Fiziksel olarak istenen seviyeye gelen genç eldiven 11 kilo vererek teknik ekipten de tam not aldı.

Jorge Jesus, son Ankaragücü karşılaşmasının ardından da genç öğrencisini tebrik ederek, gelecek maçlar için güven aşıladı. Öte yandan sarı-lacivertli yönetimde de İrfan Can Eğribayat’a güven duyuluyor. İrfan Can’ın potansiyelli bir isim olduğu, Türk futbolunda gelecek vaat eden bir kaleci olduğu vurgulandı.

VOLKAN DEMİREL'E BENZETİLDİ

Fenerbahçe’de ayrıca şu anda kiralık forma giyen İrfan Can’ın bonservisinin Göztepe’den alınması da gündemde duruyor. Elbette bu kritik dönemeçte genç kalecinin performansı da belirleyici olacak. Fakat özellikle yerli rotasyonunda kalecilerin Türk isimlerden oluşması önem kazanıyor. Eğribayat’ın bu gelen fırsatı iyi değerlendirmesi halinde hem Fenerbahçe’de kalıcı olması hem de kariyeri açısından çok önem bir adım atacağı kaydediliyor. İrfan Can Eğribayat’ın kiralık sözleşmesinde 1,2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Ankaragücü karşısında 90+6. dakikada Miguel Crespo’nun golüyle sevinen Fenerbahçe’de kaleci İrfan Can Eğribayat’ın mutluluğu da konuşulmuştu. Golden sonra orta sahaya kadar koşarak gelen ve sevinen İrfan Can’ın bu hareketi kulübün unutulmaz isimlerinden Volkan Demirel’e benzetilmişti. Sosyal medyada ve tribünde çok sayıda taraftar 24 yaşındaki eldivene güvenoyu vermişti.