Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ameliyat oldu

Yayınlanma: 06.11.2024 - 18:41

Güncelleme: 06.11.2024 - 18:41

Fenerbahçe'de Samsunspor maçında sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hollandalı futbolcu ameliyat oldu. Haberde, bağların onarıldığı ve operasyonun başarılı geçtiği aktarıldı.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe forması ile toplam 14 maçta forma giydi.

6 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Sarı-lacivertli takıma Ocak 2023'te 6 milyon Euro bonservis karşılığında Parma'dan geldi. Fenerbahçe'de 850 bin Euro maaş alan Oosterwolde, Portekizli hoca ile yıldızını parlatmıştı.