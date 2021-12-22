Fenerbahçe’de Joachim Löw ve İsmail Kartal planı

22 Aralık 2021 Çarşamba, 09:55

Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından Fenerbahçe'de tek gündem maddesi yeni teknik direktör konusu… Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonuna kadar olan geçiş dönemini İsmail Kartal ile geçirmeyi hedefliyor.

Sözcü'nün haberine göre; Kartal, bu teklife sıcak bakmasa da Fenerbahçe'de her zaman görev almak istediğini yakın çevresine iletti. Başkan Ali Koç'un gelecek sezonki tek hedefi ise Joachim Löw.

Dünya şampiyonu Alman hoca, kabul ederse yardımcısı İsmail Kartal ile sarı-lacivertlilerde yeni bir sayfa açacak. Bu arada Kenan Koçak için TFF'den izin çıkmadı. Slaven Bilic ile ise sözleşmedeki detaylarda pürüzler için görüşmeler devam ediyor.