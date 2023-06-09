Fenerbahçe'de Jorge Jesus gidiyor, Mario Branco kalıyor!

Yayınlanma: 09.06.2023 - 14:08

Güncelleme: 09.06.2023 - 14:08

Fenerbahçe'de kupa finalinin ardından teknik direktör değişimi yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Jorge Jesus'un da Suudi Arabistan Milli Takımı ile anlaştığı haberleri çokça yayınlanmaya başladı.

SPORTİF DİREKTÖR OLACAK

Bu doğrultuda hızlı hareket etmek isteyen Fenerbahçe'de 2023-24 sezonu futbolu takımı planlamasında adımlar atılıyor. Şu anda operasyon direktörü olarak geçen ve Jorge Jesus'la birebir çalışan Mario Branco'nun kalacağı, sportif direktörlük görevine getirileceği öğrenildi.



Jorge Jesus & Mario Branco

TECRÜBESİ DİKKAT ÇEKTİ

Yeni sezonda sportif direktör olması düşünülen Mario Branco'nun bu görevdeki tecrübesi dikkat çekiyor. 47 yaşındaki Mario Branco, PAOK, Hajduk Split, Famalicao, Estoril, Astra Ploiesti gibi kulüplerde sportif direktörlük, Steau Bükreş ve Wisla Krakow'da da şef scoutluk görevlerinde bulundu.

Portekizli yönetici hem transfer hem de futbol takımı planlamasında deneyimli bir isim. Özellikle Yunanistan'da PAOK'ta sportif direktör iken lig ve kupa şampiyonluğu kazanılmasında pay sahibiydi.

