Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan futbolculara AEK Larnaca uyarısı!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 13 Ekim Perşembe günü deplasmanda AEK Larnaca ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör Jorge Jesus'un, futbolcularına uyarılarda bulunduğu kaydedildi.
Fenerbahçe Süper Lig'de 1 maçı eksik olmasına rağmen zirvenin sadece 1 puan gerisinde yer alıyor.
Attığı 25 golle müthiş bir istatistik yakalayan F.Bahçe, Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynayacağı Larnaca maçına odaklandı. Teknik direktör Jorge Jesus da uyarılara başladı.
Sabah'ın haberine göre Portekizli hoca, geçen hafta Kadıköy'de 2-0 yendikleri rakiplerinin rövanşı almak için daha istekli oynayacağını belirtip şunları söyledi:
"Motive olmuş bir takıma karşı oynayacağız. Siz de mental olarak en iyi şekilde bu maça odaklanmalısınız"
DEFANSA DİKKAT
4 gol yedikleri Karagümrük sınavını hatırlatıp defansta hatasız oynamaları gerektiğini söyleyen usta hoca şöyle devam etti:
"Savunmayı takım halinde yapacağız. Özellikle çıkışlarda her topu garanti kullanacağız. Ceza sahası dışından şut izni vermeyin."
Jesus ayrıca duran toplarda adam paylaşımı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi. Tecrübeli çalıştırıcı "Kazanıp üst turu garantileyin. İddianızı gösterin" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Larnaca ile perşembe günü karşılaşacak. Sarı-lacivertliler kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.
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