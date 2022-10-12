Fenerbahçe'de Attila Szalai gerçeği!

YORGUNLUĞU GÖZLERDEN KAÇMIYOR

Fenerbahçe ’de 5-4 kazanılan Karagümrük maçında savunmadaki zaaflar da gözlerden kaçmadı. Sarı-lacivertlilerde hatalardan dolayı en fazla eleştiriyi, Altay ile birlikte Attila Szalai aldı. Her ne kadar son anlarda Batshuayi’ye enfes bir uzun topla asist yapsa da, yıldız stoperin hem fiziksel hem mental yorgunluğu gözlerden kaçmıyor. 24 yaşındaki futbolcu, 2.5 aydır F.Bahçe ve Macaristan Milli Takımı’nda ara vermeden tam 19 resmi maça çıktı, bin 480 dakika oynadı.