Fenerbahçe'de ''Kaleci kim'' sorusu yanıtını buldu

Fenerbahçe'nin son antrenmanında Berke Özer de yer aldı. Hastalığını atlatan genç kaleci Galatasaray derbisinde kaleyi koruyacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2021 Pazar, 07:49
Fenerbahçe'de ''Kaleci kim'' sorusu yanıtını buldu
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Fenerbahçe'nin kritik Galatasaray deplasmanında kalesini Berke Özer koruyacak. Hastalığı nedeniyle dün antrenmanda yer almayan Berke Özer, Fenerbahçe'nin son çalışmasında kaleyi korudu. Teknik direktör Vitor Pereira'nın Galatasaray karşısında Berke Özer'e görev vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

İLK DERBİSİNE ÇIKACAK

Sezon başından beri Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır'ın sakatlanıp sahalardan 3 ay uzak kalacağının açıklanmasından sonra Berke Özer görev yapmaya başlamıştı. Genç kaleci ilk derbisine Galatasaray Nef Stadı'nda çıkacak.

Berke Özer'in görev yaptığı karşılaşmalar şöyle:

- Fenerbahçe-Alanyaspor 1-2

- Konyaspor-Fenerbahçe 2-1 (Altay Bayındır sakatlandığında durum 2-0'dı)

- Royal Antwerp-Fenerbahçe 0-3

- Fenerbahçe- Yukatel Kayserispor 2-2


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