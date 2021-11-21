Fenerbahçe'de ''Kaleci kim'' sorusu yanıtını buldu
Fenerbahçe'nin son antrenmanında Berke Özer de yer aldı. Hastalığını atlatan genç kaleci Galatasaray derbisinde kaleyi koruyacak.
Fenerbahçe'nin kritik Galatasaray deplasmanında kalesini Berke Özer koruyacak. Hastalığı nedeniyle dün antrenmanda yer almayan Berke Özer, Fenerbahçe'nin son çalışmasında kaleyi korudu. Teknik direktör Vitor Pereira'nın Galatasaray karşısında Berke Özer'e görev vermesine kesin gözüyle bakılıyor.
İLK DERBİSİNE ÇIKACAK
Sezon başından beri Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır'ın sakatlanıp sahalardan 3 ay uzak kalacağının açıklanmasından sonra Berke Özer görev yapmaya başlamıştı. Genç kaleci ilk derbisine Galatasaray Nef Stadı'nda çıkacak.
Berke Özer'in görev yaptığı karşılaşmalar şöyle:
- Fenerbahçe-Alanyaspor 1-2
- Konyaspor-Fenerbahçe 2-1 (Altay Bayındır sakatlandığında durum 2-0'dı)
- Royal Antwerp-Fenerbahçe 0-3
- Fenerbahçe- Yukatel Kayserispor 2-2
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