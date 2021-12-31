Fenerbahçe'de koronavirüs şoku: Tedavilerine başlandı

31 Aralık 2021 Cuma, 13:04

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Kadın Futbol Takımı’ndan 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif olan sporcuların izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı ifade edildi.

