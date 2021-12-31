Fenerbahçe'de koronavirüs şoku: Tedavilerine başlandı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’ndaki on iki oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2021 Cuma, 13:04
Fenerbahçe'de koronavirüs şoku: Tedavilerine başlandı
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Kadın Futbol Takımı’ndan 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif olan sporcuların izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı ifade edildi.


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