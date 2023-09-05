Fenerbahçe'de Luan Peres gelişmesi: Sözleşmesi dondurulabilir!

Yayınlanma: 05.09.2023 - 11:31

Güncelleme: 05.09.2023 - 11:31

Milli araya Süper Lig lideri olarak giren Fenerbahçe'de Luan Peres ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Luan Peres'in sözlemesini dondurabilir.

Haberde, sakatlığı bulunan Peres'e doktorlarım ameliyat olmasını önerdiği, Brezilyalı futbolcunun ise ameliyat olması halinde sahalardan 2-3 ay uzak kalacağı belirtildi.

Bu durumun gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin Peres'in sözleşmesini dondurabileceği belirtildi.

2 İSMİN LİSANSI ASKIYA ALINACAK

Sarı-Lacivertliler, yaz transfer döneminde şu ana kadar 13 yeni transfer yaptı. Bunların 9'u yabancı futbolcuydu.

Kurallar gereği Süper Lig'de 14 yabancı oyuncunun lisansı çıkarılabiliyor. Sarı-Lacivertliler'de bu sayı şu anda 17. İsmail Kartal, Lincoln'un ocak ayına kadar lisansının askıya alınacağını söylemişti. Yine de 2 ismin daha dışarıda kalması şart. Bu oyunculardan ilkinin, Mısırlı genç stoper Omar Fayed olması yüksek ihtimal. Diğer oyuncu için favori Luan Peres olarak görülüyor. Öte yandan sözleşmesini yenilemeyen Crespo ile her ne kadar Twente maçında yaptırdığı penaltıyla kredisi artsa da King de bu konudaki adaylar arasında yer alıyor.