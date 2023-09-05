Fenerbahçe'de Luan Peres gelişmesi: Sözleşmesi dondurulabilir!
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Luan Peres'in sözleşmesinin dondurulabileceği iddia edildi.
Milli araya Süper Lig lideri olarak giren Fenerbahçe'de Luan Peres ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Luan Peres'in sözlemesini dondurabilir.
Haberde, sakatlığı bulunan Peres'e doktorlarım ameliyat olmasını önerdiği, Brezilyalı futbolcunun ise ameliyat olması halinde sahalardan 2-3 ay uzak kalacağı belirtildi.
Bu durumun gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin Peres'in sözleşmesini dondurabileceği belirtildi.
2 İSMİN LİSANSI ASKIYA ALINACAK
Sarı-Lacivertliler, yaz transfer döneminde şu ana kadar 13 yeni transfer yaptı. Bunların 9'u yabancı futbolcuydu.
Kurallar gereği Süper Lig'de 14 yabancı oyuncunun lisansı çıkarılabiliyor. Sarı-Lacivertliler'de bu sayı şu anda 17. İsmail Kartal, Lincoln'un ocak ayına kadar lisansının askıya alınacağını söylemişti. Yine de 2 ismin daha dışarıda kalması şart. Bu oyunculardan ilkinin, Mısırlı genç stoper Omar Fayed olması yüksek ihtimal. Diğer oyuncu için favori Luan Peres olarak görülüyor. Öte yandan sözleşmesini yenilemeyen Crespo ile her ne kadar Twente maçında yaptırdığı penaltıyla kredisi artsa da King de bu konudaki adaylar arasında yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Pirola varyantı nedir?
- İkinci el otomobil fiyatları yüzde 10 düştü
- Milli sporcuları beğenmeyen Hacı Yakışıklı cevabını aldı
- Ekranların tanıdık siması kanal sahibi oldu...
- Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti
- iPhone 15'in fiyat listesi sızdırıldı!
- Ay, Dünya'dan uzaklaşıyor: Günler 25 saat sürecek!
- Kuntz'tan Vargas açıklaması!
- Hande Baladın’dan röportaj yapacak muhabire uyarı
- 24 il için 'deprem alarmı' verdiler