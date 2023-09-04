Adı Fenerbahçe ile anılan Alfredo Morelos'un yeni takımı belli oldu

Adı transferde Fenerbahçe ile anılan Kolombiyalı futbolcu Alfredo Morales, Brezilya Ligi ekibi Santos'a transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 20:54
Adı Fenerbahçe ile anılan Alfredo Morelos'un yeni takımı belli oldu
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Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona erdikten sonra adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos'un yeni takımı belli oldu.

27 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Brezilya ligi ekiplerinden Santos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

45 MAÇTA 18 GOLE KATKI

Alfredo Morelos, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelse de bu transfer gerçekleşmedi ve yıldız golcü Santos'un yolunu tuttu.

Geçen sezon Glasgow Rangers formasıyla 45 resmi maçta forma giyen Alfredo Morelos bu karşılaşmalarda 12 gol, 6 asistlik katkı sağladı.


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Alfredo Morales santos transfer fenerbahçe

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