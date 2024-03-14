Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 75. dakikada girdiği Union maçından 10 dakika sonra sakatlanarak çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 22:44
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku!
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Fenerbahçe'de Trabzonspor öncesi sakatlık şoku yaşandı.

Trabzonspor maçı öncesi ilk 11'e aday gösterilen ve son dönemde formda olan Mert Hakan Yandaş, Union Saint-Gilloise maçının 75. dakikasında oyuna girdi.

Mert Hakan Yandaş, 10 dakika sonra sakatlanarak değişiklik istedi.

Tecrübeli oyuncunun yerine 2006 doğumlu Zeki Muhammet Dursun dahil oldu.


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