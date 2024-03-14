Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku!
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 75. dakikada girdiği Union maçından 10 dakika sonra sakatlanarak çıktı.
Fenerbahçe'de Trabzonspor öncesi sakatlık şoku yaşandı.
Trabzonspor maçı öncesi ilk 11'e aday gösterilen ve son dönemde formda olan Mert Hakan Yandaş, Union Saint-Gilloise maçının 75. dakikasında oyuna girdi.
Mert Hakan Yandaş, 10 dakika sonra sakatlanarak değişiklik istedi.
Tecrübeli oyuncunun yerine 2006 doğumlu Zeki Muhammet Dursun dahil oldu.
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