Fenerbahçe'de Mesut Özil derbiye hazır
Galatasaray derbisinde herkesin gözü Mesut Özil'in üzerinde olacak. Milli arada çok iyi bir çalışma dönemi geçiren dünyaca ünlü yıldız, zirve yolundaki bu kritik mücadelede takımını sırtlamaya hazır.
Fenerbahçe için olduğu kadar Mesut için de son haftalar sıkıntılı geçti. 33 yaşındaki oyuncu, ligde Alanya ve Kayseri maçlarında sonradan oyuna girdi. Yıldız futbolcu, Konyaspor ve Antwerp mücadelelerinde ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Pereira ile arasında sıkıntı olduğu iddiaları iyice güçlenen Mesut için başkan Ali Koç'un sarf ettiği, "Artık ticari işlerini bırakıp Fenerbahçe'nin başarısına odaklanması gerek" sözleri, büyük ses getirdi. Dünyaca ünlü yıldız, şampiyonluk yolunda belki de son şans olarak görünen Galatasaray maçı öncesinde tüm bunları geride bıraktı. Mesut Özil, Milli arada sıkı bir şekilde çalıştı. Başkan Koç'un da telkinleriyle Vitor Pereira, öğrencisini bu kritik mücadelede ilk 11'de oynatmaya hazırlanıyor.
Geldiği günden beri performansıyla tartışılan Mesut, derbide kalitesini konuşturup Fenerbahçe'yi sırtlamaya kararlı. Kaptan Mesut, bir yandan da takım arkadaşlarına motivasyon konuşmaları yapıyor. Dünyaca ünlü yıldız, "Galatasaray derbileri, hazırlık maçı bile olsa taraftarımız için her zaman çok önemli olmuştur. Pazar günkü maç ise şampiyonluk iddiamızı göstermemiz için ayrıca önem taşıyor. Bunu kazanacak kaliteye sahibiz" dedi.
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