Fenerbahçe’de Mesut Özil krizi
Özil, oyuna dahil olmayınca kulübeye dönerken yeleğini Pereira’nın önünde yere attı.
Mesut Özil’in transferi gerçekleştiğinde, “F.Bahçe artık çok Mesut, rüya gerçek oldu” gibi methiyeler düzmüştük. Bekleyişe geçtik, çünkü Mesut uzun süre oynamadığı için hazır değildi. Aylar sonra sahalara döndü, bir iki maç baktık ki eski halinden çok uzaklarda. Koşmuyor, yürüyordu. O gün bugün yine aynı Mesut’u görüyoruz. Bir yazımda “el freni” demiştim. Mesut varken takım sahada 10 kişi oynuyordu sanki. Benimle bu görüşü paylaşan çok sayıda insan biliyorum. Teknik direktör Vitor Pereira da oyuncunun performansından memnun değildi. Fakat yönetim oynamasını istiyordu. Olympiakos maçı öncesinde gribal enfeksiyon geçirdi. Bu durumda olan birçok futbolcunun serum alıp oynadığını biliyorum. Mesut oynamadı. Bir sonraki Kasımpaşa maçında kadroya girdi, 11 beklentisi vardı, gerçekleşmedi. Yedek soyundu. İkinci bölümde Portekizli hoca Mesut’un da içinde bulunduğu futbolcu grubunu ısınmaya gönderdi. Novak, Zajc, Mert Hakan, Osayi, Valencia oyuna dahil oldu. Bu duruma sinirlenen Mesut Özil kulübeye dönerken üzerindeki yeleği Pereira’nın önünde yere attı. Bir süredir Mesut’la Pereira arasında kriz yaşanıyordu. Bu kriz şimdi daha da büyümeye başladı. Bakalım işin sonu nereye varacak.
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