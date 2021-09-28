Fenerbahçe’de Olympiakos maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 30 Eylül Perşembe günü sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçının hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 30 Eylül Perşembe günü sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçının hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenmanda Hatayspor ile oynanan müsabakaya ilk 11’de başlayan oyuncular, günü rejenerasyon çalışması ile geçirdi. Pereira Olympiakos maçı için bir dizi uyarıda da bulundu. Diğer futbolcular ise saat 11.00’de ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.
İrfan Can Kahveci takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı. Nazım Sangare ve Jose Sosa da takımdan ayrı gerçekleştirdikleri saha çalışmalarını sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, Olympiakos maçı hazırlıklarını 29 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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