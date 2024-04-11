Fenerbahçe'de Oosterwolde'ye uyarı!
Fenerbahçe teknik heyeti, Jayden Oosterwolde'yi Olympiakos maçında kart konusunda dikkatli olması konusunda uyardı.
Fenerbahçe'de Olympiakos ile oynanacak olan Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında iki isim sınırda. Bunlarda biri olan Alexander Djiku, sakatlığı nedeniyle bu akşam görev yapamayacak. Sınırdaki diğer isim ise Jayden Oosterwolde.
Hollandalı yıldız ilk maçta kart görmesi halinde rövanşta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe teknik heyeti, sakatların da olduğu dönemde Oosterwolde'yi kart konusunda dikkatli olması yönünde uyardı.
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