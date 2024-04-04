Sarı kart mı kırmızı kart mı? Eski hakemler Jayden Oosterwolde'nin pozisyonunu yorumladı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Eski hakemler, karşılaşmanın tartışmalı pozisyonunu değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 09:38
Sarı kart mı kırmızı kart mı? Eski hakemler Jayden Oosterwolde'nin pozisyonunu yorumladı!
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Süper Lig’in 31’inci haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Adana Demirspor’u 4-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın 2. yarısında Oosterwolde'nin rakibine müdahalesi tartışmaları beraberinde getirirken eski hakemler pozisyonu değerlendirdi.

Eski hakemlerin yorumu şu şekilde:

-Jayden Oosterwolde'nin Yusuf Barasi'ye yaptığı müdahalede karar doğru mu?

Bahattin Duran: Oosterwolde'nin rakibini ittiği pozisyon dışarıda. Faul kararı doğru. Ben bu pozisyonun net bir şekilde bariz gol şansı olduğunu düşünmüyorum. Topa çok hakim değil ve kaleye gitmiyor. Sarı kart verilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Arkadan sol kolu ile itilmesiyle bir ihlal var. Oyuncuyu bozuyor. İlk olarak ceza alanı dışında. Oyuncu doğrudan kaleye gidebilecek açıda değil. Henüz daha topa sahiplik anlamında soru işareti var. Bariz gol şansını andırıyor, hakem de takdirini bu yönden kullansa eleştirmezdim. Hakemin kararına saygı duyuyor ve sarı kartı doğru buluyorum.

"SAHADA KIRMIZI KART BU POZİSYON"

Deniz Çoban: Bariz gol şansının kriterleri, top kontrolü ve top kontrolü olasılığıdır. Burada top kontrol olasılığından şüphe var mı? Top süzülerek önüne geliyor. Nasıl kontrol etmeyecek bu oyuncu?

Bülent Yıldırım: Kriterler çerçevesinde değerlendirdiğimde burada yüzde 100 gol şansı var mıydı? Top henüz yandan atıldığı ve paylaşım aşamasında olduğu için oyuncunun kontrol edip edemeyeceğinden emin olamadığım için hakemin yorumuna saygı duyuyorum dedim.

Deniz Çoban: VAR karışmaz ama sahada kırmızı kart bu pozisyon, bariz gol şansı. Ben kırmızı kart olduğunu düşünüyorum.


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