Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını yorumladı: 'Oosterwolde'ye ve İrfan Can'a formayı PFDK verdi'

Yayınlanma: 04.04.2024 - 08:35

Güncelleme: 04.04.2024 - 08:35

Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Fenerbahce’nin rakipleri klasikleşti. Yine olmadık yerde yere yatanları vakitten çalmaları o kadar çok gördük ki. Amaçları ne? Fenerbahçe’nin bunları yaparak yolunu kesmek mi? SarıLacivertliler oyunun başında yakaladığı fırsatları değerlendirmiş olsa maç erken bitecekti. Gol attılar gol yediler. Kaleci İrfan kendisine yakıştıramadığım büyük hata yaptı. Şanssızlığı mı diyeyim yoksa kafası başka yerde miydi? Fenerbahçe takım olarak maç boyunca çok koştu, kazanmayı hak eden oyun ortaya koydu. Dzeko yine boş geçmedi. Tadic öyle bir gol attı ki izlemeyenlere tavsiyem muhakkak izlesinler. Fenerbahçe takipte ısrarlı." (Cumhuriyet)

'TAKIM YEMEĞİNDE BİR TOP TOPLAYICI'

Uğur Meleke: "Fenerbahçe’nin zorlu Adana sınavında manşette ne takımına gol yediren İrfan Can Eğribayat, ne geri kazanma ustası Djiku, ne de güzel bir sayı yapan Tadic vardı bence. Esas manşeti, top toplayıcı bir genç adam attı dün Kadıköy’de. Dikkatli sporseverler hatırlayacaklardır, 2019’da Tottenham’la Olympiakos arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında bir top toplayıcı genç çocuk, tacın hızlı atılmasını sağlayarak takımına beraberliği getiren gole önemli katkı yapmıştı. O sıralarda Tottenham’ı çalıştıran Jose Mourinho koşarak golü o çocukla kutlamış, bununla da yetinmeyerek genç adamı takım yemeğinde de ağırlamıştı. Dün de Fenerbahçe için beraberliği bozan gol belki Dzeko’dan geldi. Belki taç atışını İrfan Kahveci şahane bir biçimde hızlı kullandı. Ama İrfan Can’ın o tacı çabuk kullanmasını sağlayan bir top toplayıcı genç çocuktu. Ne dersiniz, İsmail Kartal da, adeta bir gol katkısı veren o top toplayıcı genç çocuğu, Jose Mourinho gibi takım yemeğinde ağırlar mı?" (Hürriyet)

'HIRSLI VE ÖFKELİ EDIN DZEKO'

Ömer Üründül: "Fenerbahçe cephesinde son gelişmeler dolayısıyla futbolcuların bu maça çok hırslı çıkacağı ve sınırsız enerji harcayacaklarını bekliyordum. Öyle de oldu... Kritik dönemde önemli 3 puan kazanıldı. Olympiakos maçı öncesi İsmail Kartal'ın iyi bir gözlem yapması lazım. İkinci yarıda takım presinin düşüp rakibin çok fazla kaleye yaklaşması ciddi bir uyarıdır. Dzeko dün hırslı ve istekliydi. Son dakikalara kadar kendisini deparlarla zorladı. Bir sakatlık yaşamaması için İsmail Kartal'ın onu 4-2'den hemen sonra oyundan alması gerekirdi." (Sabah)

'İRONİK MAÇ'

Gürcan Bilgiç: "Oosterwolde bir tarafa, İrfan Can Eğribayat'ın ilk 11 çıkması, aslında PFDK kararıyla oldu. Ceza alan iki oyuncuya da forma verdi İsmail Kartal. Kendi içinde mesaj taşıyordu bu seçim. Eğribayat'ın zora soktuğu maçı, "takım" kazanmayı bildi. Tadic en kötü 90 dakikasındaydı. Top kaybı yüksekti. Üstüne basan, topu kaptı. Ne ironik ki; attığı golde de ondan başkası bu vuruşu yapamazdı. Büyük futbolcu olmak böyle bir şey… Maç öncesi "8'de 8'di" hedef…. Şimdi "7'de 7" oldu. "Adil rekabetin" peşinde tavizsiz bir Fenerbahçe var. İyi ki var…" (Sabah)

'TAÇ DİYİP GEÇMEMELİ'

Serkan Akcan: "Top orta saha çizgisine yakın yerden taca çıktığında İrfan Can Kahveci’nin topu, top toplayıcı çocuktan alıp Adana Demirspor savunmasının arkasına uzun atması Fenerbahçe adına maçı çözen hücum seti olarak kayıtlara geçti. Pratik zekanın oyun yorumuyla harmanlandığı hızlı bir taç organizasyonu Dzeko’nun golüyle sonuçlandığında maçın senaryosu İrfan ve takım arkadaşları için netleşmeye başlamıştı. Taç deyip geçmemek gerek. Bir taç dün gece Fenerbahçe’nin maçı kazanmasının önünü açan en önemli hücum setine dönüştü." (Fanatik)