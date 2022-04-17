Fenerbahçe’de Pelkas şoku!

Fenerbahçe’nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, yaşadığı sakatlık sebebiyle Göztepe mücadelesine devam edememişti. Fenerbahçe’den Pelkas ile ilgili açıklama geldi.

İHA
17 Nisan 2022 Pazar, 10:15
Fenerbahçe’de Pelkas şoku!
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Fenerbahçe’nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, yaşadığı sakatlık sebebiyle Göztepe mücadelesine devam edememişti. Fenerbahçe’den Pelkas ile ilgili açıklama geldi.

İşte Fenerbahçe’den Pelkas açıklaması:

"Dimitris Pelkas’ın MR’ı sonucunda sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız"


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