Fenerbahçe’de Pelkas şoku!
Fenerbahçe’nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, yaşadığı sakatlık sebebiyle Göztepe mücadelesine devam edememişti. Fenerbahçe’den Pelkas ile ilgili açıklama geldi.
Fenerbahçe’nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, yaşadığı sakatlık sebebiyle Göztepe mücadelesine devam edememişti. Fenerbahçe’den Pelkas ile ilgili açıklama geldi.
İşte Fenerbahçe’den Pelkas açıklaması:
"Dimitris Pelkas’ın MR’ı sonucunda sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız"
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