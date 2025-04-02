Fenerbahçe'de penaltı itirazı!
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, oyunun devam etmesini istedi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçta tartışmalı bir an yaşandı.
Sarı-lacivertliler, 15. dakikada Kaan Ayhan'ın uzaklaştırmak istediği topta bir elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Cihan Aydın, oyunun devam etmesini istedi. Hakem Aydın, VAR'la da görüştükten sonra kararında kaldı.
Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Penaltı #Derbi
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