Fenerbahçe'de penaltı itirazı!

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, oyunun devam etmesini istedi.

Fenerbahçe'de penaltı itirazı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 21:12

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçta tartışmalı bir an yaşandı.

Sarı-lacivertliler, 15. dakikada Kaan Ayhan'ın uzaklaştırmak istediği topta bir elle oynama ve penaltı bekledi.

Hakem Cihan Aydın, oyunun devam etmesini istedi. Hakem Aydın, VAR'la da görüştükten sonra kararında kaldı.


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Penaltı #Derbi
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