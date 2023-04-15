Fenerbahçe'de sakatlık şoku; Altay Bayındır
Fenerbahçe'de Altay Bayındır bel bölgesindeki sakatlıktan dolayı MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
A Spor'un haberine göre sarı-lacivertlilerde kaptan Altay Bayındır bel bölgesindeki sakatlıktan dolayı Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de Altay'ın sakatlığında kaleyi İrfan Can Eğribayat'ın koruması bekleniyor.
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile 15 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
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