Fenerbahçe'de Şekip Mosturoğlu ve kurul üyeleri mazbatalarını aldı

Fenerbahçe Kulübü'nde Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçilen Şekip Mosturoğlu ve kurul üyeleri mazbatalarını aldı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 18:26
Fenerbahçe'de Şekip Mosturoğlu ve kurul üyeleri mazbatalarını aldı
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Fenerbahçe Kulübü'nde Yüksek Divan Kurulu mazbata töreni gerçekleştirildi.

Kulüp binasında yapılan törene Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na seçilen Şekip Mosturoğlu, Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Fethi Pekin, Mustafa Kemal Danabaş, İlker Dinçay ve Selahattin Baki, Yüksek Divan Kurulu Eski Başkanı ve Seçim Divan Kurulu başkanlığını yapan Uğur Dündar ile kurul eski ve yeni üyeleri katıldı.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve kurul üyeleri Hakkı Kurtuluş, Mehmet Levent Hataylı, Çağlar Özdemir ve Elizabet Uğurlu'ya mazbatalarını Başkan Ali Koç ve Yüksek Divan Kurulu Eski Başkanı Uğur Dündar verdi.

Başkan Ali Koç, Uğur Dündar'a bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve ekibine başarı dileklerini iletti.

Mazbata töreninin sonunda Başkan Ali Koç tarafından Yüksek Divan Kurulu Eski Başkanı Uğur Dündar ve ekibine teşekkür plaketleri takdim edildi.


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