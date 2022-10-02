Fenerbahçe'de Serdar Aziz geri döndü

02 Ekim 2022 Pazar, 19:16

Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de ilk 11 açıklandı.

Sarı-lacivertlilerde, sakatlığını atlatan tecrübeli savunma oyuncusu Serdar Aziz takıma geri döndü ve ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe'de ilk 11'de yer alması beklenen Ezgjan Alioski ve Michy Batshuayi gibi isimler ise yedek kulübesinde kaldı.

İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i: Altay, Gustavo Henrique, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, İrfan Can, Joao Pedro, Valencia