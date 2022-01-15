Fenerbahçe'de sorun ne? Kartal'dan analiz

15 Ocak 2022 Cumartesi, 01:09

60 yaşındaki hoca, futbolcular üzerinde ciddi bir “kazanamama stresi” olduğunu ve bunun da saha içinde basit hatalara yol açtığını söylüyor. Kartal, bunu aşmak için öğrencileriyle hem toplu olarak, hem de bire bir diyaloglarda bulunuyor. İsmail hoca, Antalya maçı öncesi oyuncularına, “Sezonun bugüne kadarki bölümünü unutun. Kafanızdaki tüm kötü düşünceleri bir kenara bırakın. Sezonun ikinci yarısı önümüzde duruyor. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Eğer ümidimizi yitirirsek, Fenerbahçelilik ruhundan koparsak, işte bu sonun başlangıcı olur. Sizden ilk beklentim, maçlarda tüm enerjinizi sahaya yansıtmak. Arkamızda büyük Fenerbahçe taraftarı olacak. Bunu başardığımız anda her şey yoluna girecek” ifadelerini kullandı.

LİGDE RAKİP ANTALYASPOR

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maç beIN Sports 1’den yayımlanacak. Sarı-Lacivertlilerde sakatlıkları bulunan bulunan Mert Hakan ile Altay Bayındır forma giyemeyecek.