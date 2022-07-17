Fenerbahçe'de Steven Caulker'ın yeni adresi belli oluyor

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Steven Caulker'ın, İngiltere'ye dönebileceği ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2022 Pazar, 13:09
Fenerbahçe'de Steven Caulker'ın yeni adresi belli oluyor
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Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Steven Caulker'ın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli savunmacının 11 yıl sonra eski takımına dönmeye hazırlandığı belirtildi.

11 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 31 yaşındaki tecrübeli stoper Steven Caulker'ı Championship ekiplerinden Bristol City istiyor. Deneyimli stoper 2010-11 sezonunda İngiliz ekibinin formasını giymişti.

Steven Caulker, geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de çabuk gözden düşmüş Gaziantep FK'ya kiralanmıştı.


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