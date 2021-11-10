Fenerbahçe'de, teknik direktör Pereira'ya güvenoyu çıktı

10 Kasım 2021 Çarşamba, 06:57

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, geleceği merak edilen Vitor Pereira için bir karar almayacak. Sosyal medyada esen istifa rüzgarlarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Ali Koç ve yöneticilerin, teknik direktör değişikliği konusunda herhangi bir toplantı yapmadığı belirtildi. Portekizli teknik adam Galatasaray derbisinde takımın başında olacak.

Fenerbahçe, Süper Lig’de son 4 haftada 3 kez mağlup olurken, Kayserispor ile 2-2 berabere kalınca Pereira'ya yönelik tepkiler artmıştı. Son maçta tribünler yönetimi istifaya davet etti.