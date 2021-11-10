Fenerbahçe'de, teknik direktör Pereira'ya güvenoyu çıktı
Fenerbahçe'de gündemdeki iddiaların aksine, Portekizli teknik adamın geleceğiyle ilgili bir soru işareti yok.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu, geleceği merak edilen Vitor Pereira için bir karar almayacak. Sosyal medyada esen istifa rüzgarlarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
Ali Koç ve yöneticilerin, teknik direktör değişikliği konusunda herhangi bir toplantı yapmadığı belirtildi. Portekizli teknik adam Galatasaray derbisinde takımın başında olacak.
Fenerbahçe, Süper Lig’de son 4 haftada 3 kez mağlup olurken, Kayserispor ile 2-2 berabere kalınca Pereira'ya yönelik tepkiler artmıştı. Son maçta tribünler yönetimi istifaya davet etti.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Üniversiteden Erdoğan'ın diploması hakkında açıklama
- Eski şampiyon, yaşamını yitirdi
- İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
- Kapalıçarşı esnafından dikkat çeken altın fiyatı tahmini
- ABD'deki Halkbank davasında flaş gelişme!
- Akşener'den Erdoğan'a sert yanıt
- İngiltere'den 'zorunlu aşı' kararı
- Vekili topa tutup istifa etti
- İYİ Parti'de 'küfür' istifası
- Örgüt evinden Erdoğan'ın yanı başına uzanan yol