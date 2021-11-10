Ali Koç'un Fenerbahçe'deki kötü gidişat üzerine tavrı merak ediliyor
Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un perşembe günü açıklamalarda bulunacağına dair paylaşımda bulundu.
Kara bulutlar, F.Bahçe’nin üzerine iyice oturdu. Başkan Ali Koç’un şu günlerde nasıl bir tavır sergileyeceği merakla bekleniyor. Peş peşe alınan kötü sonuçlar üzerine Ali Koç’a yakın çevresinden “Pereira’yı hemen göndermelisin” baskısı yapılıyormuş. Ayrıca Portekizli hocaya karşı tavır alan oyuncu sayısının her geçen gün çoğaldığı da söyleniyor. Ali Koç, 1 Haziran’da basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini söylemiş, “Marcelo Bielsa seviyesinde bir hoca getireceğiz” demişti. 2 Temmuz’da Vitor Pereira’nın takımın yeni teknik patronu olduğu açıklandı. Daha önce 2015-16’da tarihin en iyi kadrolarından biriyle başarısız olan, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra tazminata hak kazanan ve Ali Koç’un başkanlığının ilk günlerinde 1.9 milyon Avro ödemek zorunda kaldığı Portekizli’nin gelmesi tartışma konusu olmuştu.
YENİ SİSTEM DENEDİ
Pereira göreve 3’lü savunma denilen yeni bir sistemle başladı. Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler gibi gençlere şans vererek taraftarın desteğini arkasına aldı. Ancak bu durum uzun sürmedi. Ligde son 1 ayda kötü gidiş bir türlü durdurulamadı. Kayserispor karşısındaki 2-2’lik beraberlik Portekizli’nin kredisini tamamıyla tüketti. Fenerbahçe, geçen ayki milli araya 8 maçta aldığı 6 galibiyet ve 1 beraberlikle zirvede girmişti. Ancak Sarı-Lacivertliler, iki milli aradaki 4 karşılaşmada 1 puan toplayarak ligin en kötü performansını sergiledi.
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