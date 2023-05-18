2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Serdar Aziz şoku!

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, teknik heyet kararı ile Trabzonspor maçının kadrosundan çıkartıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 15:06
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Serdar Aziz şoku!
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maç öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Serdar Aziz, teknik heyet kararı ile bu akşamki Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı. 

Ülker Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele 18 Mayıs Perşembe günü (bugün) saat 20:00'de başlayacak.


En Çok Okunan Haberler