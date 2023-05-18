Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Serdar Aziz şoku!
Fenerbahçe'de Serdar Aziz, teknik heyet kararı ile Trabzonspor maçının kadrosundan çıkartıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maç öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Serdar Aziz, teknik heyet kararı ile bu akşamki Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı.
Ülker Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele 18 Mayıs Perşembe günü (bugün) saat 20:00'de başlayacak.
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