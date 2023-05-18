Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Serdar Aziz şoku!

Yayınlanma: 18.05.2023 - 15:06

Güncelleme: 18.05.2023 - 15:09

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maç öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Serdar Aziz, teknik heyet kararı ile bu akşamki Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Ülker Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele 18 Mayıs Perşembe günü (bugün) saat 20:00'de başlayacak.