Fenerbahçe'den 125 milyon Euro'luk beklenti!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 15:56

Güncelleme: 24.03.2025 - 15:56

Fenerbahçe son yıllarda futbolcu satışından ciddi gelirler elde ediyor. Sarı-lacivertlilerin aynı başarıyı sürdürebilmesini sağlayacak potansiyel mecvut kadrosunda da bulunuyor.

Fenerbahçe; Ferdi Kadıoğlu, Muriqi, Arda Güler, Kim Min-Jae, Eljif Elmas, Szalai, Jose ve Giuliano'nun satışından toplam 150 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde etmişti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe mevcut kadrosunda da birçok futbolcudan yüksek gelir elde edebilir.

Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, En-Nesyri, Szymanski ve İsmail Yüksek'in Avrupa ekiplerinin gözlemcileri tarafından yakın takibe alındığı belirtildi.

En-Nesyri'ye ayrıca Suudi Arabistan kulüplerinden de ciddi teklifler var.

Fenerbahçe'nin 5 futbolcuyu da belirlediği bonservis bedeliyle satması durumunda kasaya 125 milyon Euro civarında bir rakam girebilir. Pazarlıklarla bu rakamın daha yüksek seviyeye çekilme ihtimali de var.

Fenerbahçe'nin En-Nesyri için 40, Yusuf Akçiçek ile Szymanski için 25, Oğuz Aydın için 20 ve İsmail Yüksek için en az 15 milyon Euro bonservis beklediği ifade edildi.