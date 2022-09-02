Fenerbahçe'den 4 Nisan 2015 için çağrı
Fenerbahçe, TFF'ye yapılan saldırıda faillerin hemen yakalanmasının ardından 4 Nisan 2015'te takım otobüsüne yapılan silahlı saldırının faillerinin bulunması için de çağrıda bulundu.
Fenerbahçe'den, TFF'ye yapılan silahlı saldırı ile ilgili yeni bir açıklama geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, TFF'ye bir kez daha geçmiş olsun mesajı iletildi. Saldırının faillerinin hemen yakalanmasının memnuniyet verici olduğu belirtilirken, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan saldırının failleri için de çağrıda bulunuldu.
İşte Fenerbahçe'nin söz konusu açıklaması:
"1 Eylül 2022 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne gerçekleştirilen vahim saldırının faillerinin İçişleri Bakanlığımız ve ona bağlı emniyet güçlerimizin hızlı ve hassas çalışmalarıyla yakalanması memnuniyet vericidir.
Büyük bir tehlike atlatan TFF Yönetim Kurulu Üyelerine ve olay yerinde bulunan herkese bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
İçişleri Bakanlığımızı ve emniyet güçlerimizi söz konusu elim olayı çok hızlı bir şekilde aydınlattığı için tebrik ediyor; bu vesileyle 4 Nisan 2015'te gerçekleşen ve failleri hala bulunamayan Futbol A Takımımızın otobüsünün kurşunlanarak oyuncularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personellerimizin canına kastedildiği olayın da aydınlatılmasını ve Türk adaletinin önüne çıkarılmasını beklediğimizi hatırlatmak istiyoruz.
Devletimizin elinde bulundurduğu imkânlar ve dünkü örnek çalışma göz önünde bulundurulduğunda, camiamızın 7 seneyi aşkın süredir devam eden tespit ve adalet arayışının son bulması en büyük temennimizdir.
Devletimizin, spor tarihimizde kara bir leke, vicdanlarda açık bir yara olan ve dünya sporundaki itibarımıza büyük gölge düşüren bu vahim olayı aydınlatacağına güveniyor; yetkililere çalışmalarında başarılar diliyoruz."
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