Fenerbahçe'den 44 sayı fark!
Fenerbahçe Alagöz Holding, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-53 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-53 yendi.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Semih Vural, Dorukhan Kalyoncu, Hakan Gerey
Fenerbahçe Alagöz Holding: Merve Aydın 9, Olcay Çakır Turgut 6, Mc Bride 27, Howard 21, Stokes 6, Elif İstanbulluoğlu 2, Selin Rachel Gül 4, Manolya Kurtulmuş 5, Doğa Adıcan, İdil Saçalır 1, Şerife Alperi Onar 5, Messeman 11
Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 22, Sevgi Tonguç 2, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Mısra Albayrak, Hayes 13, Eylül Minez, Nisa Yalçın, Şuğranur Hatice Sönmez 7, Ferda Dalkıçılıç 7
1. Periyot: 26-12
Devre: 51-29
3. Periyot: 75-50
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