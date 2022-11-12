Fenerbahçe'den 44 sayı fark!

Fenerbahçe Alagöz Holding, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-53 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2022 Cumartesi, 17:59
Fenerbahçe'den 44 sayı fark!
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-53 yendi.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Semih Vural, Dorukhan Kalyoncu, Hakan Gerey

Fenerbahçe Alagöz Holding: Merve Aydın 9, Olcay Çakır Turgut 6, Mc Bride 27, Howard 21, Stokes 6, Elif İstanbulluoğlu 2, Selin Rachel Gül 4, Manolya Kurtulmuş 5, Doğa Adıcan, İdil Saçalır 1, Şerife Alperi Onar 5, Messeman 11

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 22, Sevgi Tonguç 2, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Mısra Albayrak, Hayes 13, Eylül Minez, Nisa Yalçın, Şuğranur Hatice Sönmez 7, Ferda Dalkıçılıç 7

1. Periyot: 26-12

Devre: 51-29

3. Periyot: 75-50


ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Alagöz Holding Melikgazi Kayseri Basketbol

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