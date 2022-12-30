Fenerbahçe'den basın toplantısı kararı

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor maçı sonrası basın toplantısı düzenleyecek.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2022 Cuma, 07:52
Fenerbahçe'den basın toplantısı kararı
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Fenerbahçe Kulübü, Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçındaki hakem kararlarının ardından flaş bir karar aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde basın toplantısı düzenleneceği duyuruldu.

Fenerbahçe'nin açıklamasında "Kulübümüz yarın (cuma) saat 15.00'te son yaşanan gelişmelere dair basın toplantısı düzenleyecektir." ifadelerine yer verildi.


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