Fenerbahçe'den basın toplantısı kararı
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor maçı sonrası basın toplantısı düzenleyecek.
Fenerbahçe Kulübü, Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçındaki hakem kararlarının ardından flaş bir karar aldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde basın toplantısı düzenleneceği duyuruldu.
Fenerbahçe'nin açıklamasında "Kulübümüz yarın (cuma) saat 15.00'te son yaşanan gelişmelere dair basın toplantısı düzenleyecektir." ifadelerine yer verildi.
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