Fenerbahçe'den derbide 2 gollü zafer!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi deplasmanda Beşiktaş United Payment'i 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'den derbide 2 gollü zafer!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 16:08

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbide Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk etti.

İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 41. dakikada Busem Şeker ile 46. dakikada Marta Cox kaydetti.

FENERBAHÇE SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment karşısında aldığı galibiyetin ardından ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, puanını 58'e yükselterek liderlilk koltuğunu bırakmadı. Beşiktaş, 43 puanda kaldı.


Etiketler: #Fenerbahçe Petrol Ofisi #Beşiktaş United Payment #Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

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