Fenerbahçe'den derbide 2 gollü zafer!
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi deplasmanda Beşiktaş United Payment'i 2-0 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbide Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk etti.
İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 2-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 41. dakikada Busem Şeker ile 46. dakikada Marta Cox kaydetti.
FENERBAHÇE SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment karşısında aldığı galibiyetin ardından ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.
Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, puanını 58'e yükselterek liderlilk koltuğunu bırakmadı. Beşiktaş, 43 puanda kaldı.
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