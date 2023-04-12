Fenerbahçe'den Erden Timur'a gönderme!
Fenerbahçe, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, "Lig bitince açıklama yapacağız" sözlerine cevap verdi ve "Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertliler, paylaşımında Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, "Lig bitince açıklayacağız" sözlerine cevap verdi.
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!" sözleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin açıklamasının tam metni şu şekilde;
"2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ, VERSİYON 2: "Tehditler Devreye Alındı!"
Yalan: Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz.
Gerçek: "2 Nisan 2023: Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Şu an yapmamızın sebebi ligin gerginliğini arttırmamak."
Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!"
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