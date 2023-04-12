Fenerbahçe'den Erden Timur'a gönderme!

Yayınlanma: 12.04.2023 - 16:53

Güncelleme: 12.04.2023 - 16:53

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertliler, paylaşımında Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, "Lig bitince açıklayacağız" sözlerine cevap verdi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!" sözleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin açıklamasının tam metni şu şekilde;

"2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ, VERSİYON 2: "Tehditler Devreye Alındı!"

Yalan: Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz.

Gerçek: "2 Nisan 2023: Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Şu an yapmamızın sebebi ligin gerginliğini arttırmamak."

Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!"