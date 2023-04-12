Fenerbahçe'den Erden Timur'a gönderme!

Fenerbahçe, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, "Lig bitince açıklama yapacağız" sözlerine cevap verdi ve "Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2023 - 16:53
Fenerbahçe'den Erden Timur'a gönderme!
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Fenerbahçe, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertliler, paylaşımında Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, "Lig bitince açıklayacağız" sözlerine cevap verdi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!" sözleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin açıklamasının tam metni şu şekilde;

"2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ, VERSİYON 2: "Tehditler Devreye Alındı!"

Yalan: Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz.

Gerçek: "2 Nisan 2023: Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Şu an yapmamızın sebebi ligin gerginliğini arttırmamak."

Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!"


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