Fenerbahçe'den Galatasaray paylaşımı! 'Kara Gece'
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray maçı sonrası sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Süper Lig'de Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta hakem Erkan Özdamar'ın kararları sosyal medyada çok konuşulurken, Fenerbahçe Kulübü'nden de paylaşım geldi.
Fenerbahçe Kulübü'nün twitter hesabından Galatasaray'ın 2020 yılında Fenerbahçe'nin 4-1'lik Başakşehir galibiyetinin ardından attığı "Futbolda kapkara gece" paylaşımına gönderme yapıldı.
Sarı-lacivertlilerin paylaşımında "23 Ekim 2022 - 12 Kasım 2022 ve bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece" ifadeleri kullanıldı
Galatasaray, 23 Ekim'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve maçın ardından sarı-kırmızılı yönetici Erden Timur "Ligi bitirtmeyeceğiz" açıklaması yaptı.
12 Kasım tarihinde Fenerbahçe, Giresunspor'a 2-1 yenildi ve karşılaşmada Joao Pedro 40. dakikada kırmızı kart gördü. Aynı tarihte Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Ayrıca Dursun Özbek "Aradan sonra şov devam edecek" şeklinde açıklama yaptı.
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