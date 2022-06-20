Fenerbahçe'den Nwakaeme açıklaması! 'Transfer girişimi olmamıştır'

Fenerbahçe, Nwakaeme'nin menajerler tarafından önerilmesine rağmen istenmediğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2022 Pazartesi, 15:49
Fenerbahçe'den Nwakaeme açıklaması! 'Transfer girişimi olmamıştır'
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Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Tony Nwakaeme'nin önerildiğini ancak kulübün bu öneriyi geri çevirdiğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır.

Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir."


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