Fenerbahçe'den Paris 2024 paylaşımı
2024 Paris Olimpiyatları bugün düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak. Oyunlara 27 sporcu gönderen Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda rekor sporcuyla ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.
Paris'in ev sahipliğinde gerçekleşecek 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni bugün Seine Nehri'nde gerçekleştirilecek.
Türkiye, 101 sporcuyla Olimpiyat oyunlarında madalya mücadelesi verecek.
Fenerbahçe, 2024 Paris Olimpiyatları'nın başlamasına kısa bir süre kala kulübün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Attığımız her kulaçta, Koştuğumuz her yarışta, Vurduğumuz her topta, Çektiğimiz her kürekte, Arkamıza aldığımız her rüzgârda, Ringe çıktığımız her anda, Atamızın bize mirası olan bu güzel ülke için çalışıyoruz!" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe, 2024 Paris Olimpiyatları'nda 27 sporcuyla oyunlara Türkiye'den en fazla sporcu gönderen kulüp oldu.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 26, 2024
Attığımız her kulaçta,
Koştuğumuz her yarışta,
Vurduğumuz her topta,
Çektiğimiz her kürekte,
Arkamıza aldığımız her rüzgârda,
Ringe çıktığımız her anda,
Atamızın bize mirası olan bu güzel ülke için çalışıyoruz! ???? #Paris2024 pic.twitter.com/nEHLi2E6p1
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