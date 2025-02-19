Fenerbahçe'den sermaye artırımı açıklaması
Fenerbahçe Spor Kulübü, 2025-2029 yılları için belirlenen sermaye tavanının 250 milyon TL'den 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkarıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'den sermaye artımı ile ilgili açıklama geldi.
Sarı-Lacivertliler, 2025-2029 yılları için belirlenen sermaye tavanının 250 milyon TL'den 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkarıldığını duyurdu.
İşte KAP açıklaması;
Etiketler: #fenerbahçe #KAP #Ali Koç
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