Fenerbahçe'den sermaye artırımı açıklaması

Yayınlanma: 19.02.2025 - 18:10

Güncelleme: 19.02.2025 - 18:10

Fenerbahçe'den sermaye artımı ile ilgili açıklama geldi.

Sarı-Lacivertliler, 2025-2029 yılları için belirlenen sermaye tavanının 250 milyon TL'den 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

İşte KAP açıklaması;