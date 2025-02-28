Fenerbahçe'den stadyum sponsorluğu için açıklama!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 18:07

Güncelleme: 28.02.2025 - 18:07

Fenerbahçe, stadyum isim sponsorluğu konusunda anlaşma olmadığını ve çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Bugün basında yer alan, Kulübümüzün stat isim sponsorluğu konusunda anlaşma yaptığına dair bazı haberler üzerine bu açıklamayı yapıyoruz.

Kurum ismi ve sponsorluk ücretleri verilerek kesinleşmiş gibi haberleştirilen stadyum isim sponsorluğu konusunda yer alan bu haberlerin aksine şu ana kadar gerçekleşen bir anlaşma söz konusu değildir.

Kulübümüzün stadyum isim sponsorluğu ile ilgili çalışmaları devam etmektedir."

BİR ADIM GERİDEN?

Akşam'da yer alan habere göre, Ülker'le mukavelenin bitiminin ardından bu konuda girişimlerini sürdüren Fenerbahçe yönetiminin Türkiye piyasasına hızlı bir giriş yapan Çin Otomotiv devi BYD (Build Your Dreams) ile anlaştı. Otomotiv şirketine yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Çinliler, Fenerbahçe ile yıllığı 15 milyon dolardan 5 yıllık mukavele imzalayacak.