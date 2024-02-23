Fenerbahçe'den taraftarına mesaj! 'Birlikte başaracağız'

Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla taraftarlarına mesaj yolladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 20:18
Fenerbahçe'den taraftarına mesaj! 'Birlikte başaracağız'
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Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe yaptığı paylaşımla kendilerini yalnız bırakmadıkları için taraftarlarına teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı:

"FENERBAHÇE FUTBOL TAKIMINDAN BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARINA;

YÜRÜDÜĞÜMÜZ YOL ŞAMPİYONLUĞUN YOLU! BU YOLDA BİR EKSİK OLMADAN OMUZ OMUZA DURMAK HEPİMİZİN FORMAYA BORCU! Sıradışı zamanlar, sıradışı kahramanlar ister. Fenerbahçe, takımıyla taraftarıyla bu zorlu hikayenin kahramanı olacak kimliktedir. Yürüdüğümüz yol, şampiyonluğun yoludur. Bu yolda zorluklar, engeller ve engebeler elbette olacaktır. Her şeyin en zoruyla mücadeleye alışkınız ama biliyoruz yalnız değiliz! Desteğinizi gördük, mesajınızı aldık! 90 dakika yanımızda olacak taraftarımızla kenetleneceğiz! Her zaman ve her koşulda bu kutsal forma ve bu arma için mücadele edeceğiz!"

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal bu paylaşıma cevap vererek, "Birlikte Başaracağız" mesajını paylaştı.


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