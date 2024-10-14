Fenerbahçe'den transfer edilmişti: 3. Lig'de ortalığı birbirine kattı!

Yayınlanma: 14.10.2024 - 10:44

Güncelleme: 14.10.2024 - 10:44

3. Lig 2. Grup 6. hafta mücadelesinde Amasyasor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi.

12 Haziran Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip ekip, Bertuğ Bayar’ın 31. dakikadaki golüyle öne geçti.

GOLLER ART ARDA GELDİ ORTAM GERİLDİ

Gelen golün ardından maçı uzun süre önde götüren Balıkesirspor mücadelenin sonlarına doğru ne olduğunu şaşırdı.

Ev sahibi ekip 84. dakikada Oğuzhan Öztürk ve 88. dakikada Ahmet Kağan Gürbüz’ün art arda attığı gollerle skoru 2-1’e getirdi.

Skorun bir anda değişmesiyle gerginleşen oyunda ortalık bir anda karıştı. Sahada henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga çıktı.

YİĞİT EPÖZDEMİR'İN HOCASINA YUMRUK ATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Amasyaspor YouTube kanalından canlı yayınlanan maçın spikeri Balıkesirsporlu Yiğit Epözdemir’in kendi hocası Levent Eriş'e yumruk attığını iddia etti. Epözdemir yaşananların ardından kırmızı kart görerek oyundan çıktı.

İDDİALARI YALANLADI

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yiğit Epözdemir hocasI Levent Eriş’i yumruklamadığını söyledi.

FENERBAHÇE'DEN GELDİ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe U-19 Takımı’nda forma giyen Epözdemir yaz transfer döneminde Balıkesirspor’un yolunu tutmuştu.