Fenerbahçe'den Zajc'a yeni sözleşme!

Fenerbahçe, Sloven orta saha Miha Zajc ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 08:30
Fenerbahçe'den Zajc'a yeni sözleşme!
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Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile yeniden anlaşma sağladı.

Sloven orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli takımla 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Miha Zajc,akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek ve imzasının ardından takıma katılacak.

Fenerbahçe forması altında 102 maça çıkan Zajc, 18 gol, 7 asistlik performans sergiledi.


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