Fenerbahçe'den Zajc'a yeni sözleşme!
Fenerbahçe, Sloven orta saha Miha Zajc ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile yeniden anlaşma sağladı.
Sloven orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli takımla 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Miha Zajc,akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek ve imzasının ardından takıma katılacak.
Fenerbahçe forması altında 102 maça çıkan Zajc, 18 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
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