Fenerbahçeli Dominik Livakovic'e büyük onur! Yılın kalecisi adayı oldu...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, Ballon d'Or'da yılın en iyi kalecisine verilen Yashin Ödülü'ne aday gösterildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 20:39
Fenerbahçeli Dominik Livakovic'e büyük onur! Yılın kalecisi adayı oldu...
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Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Dominik Livakovic'ten büyük başarı.

Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, yılın kalecisi adaylarından biri oldu.

Diğer adaylar ise şu şekilde; Yassine Bounou, Courtois, Ederson, Mike Maignan, Emiliano Martinez, Andre Onana, ?????????? Ramsdale, Brice Samba, Ter Stegen.


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Dominik Livakovic fenerbahçe ballon d'Or Yashin Ödülü

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