Fenerbahçeli Dominik Livakovic'e büyük onur! Yılın kalecisi adayı oldu...

Yayınlanma: 06.09.2023 - 20:39

Güncelleme: 06.09.2023 - 20:39

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Dominik Livakovic'ten büyük başarı.

Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, yılın kalecisi adaylarından biri oldu.

Diğer adaylar ise şu şekilde; Yassine Bounou, Courtois, Ederson, Mike Maignan, Emiliano Martinez, Andre Onana, ?????????? Ramsdale, Brice Samba, Ter Stegen.