Fenerbahçeli Dominik Livakovic'e büyük onur! Yılın kalecisi adayı oldu...
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, Ballon d'Or'da yılın en iyi kalecisine verilen Yashin Ödülü'ne aday gösterildi.
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Dominik Livakovic'ten büyük başarı.
Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, yılın kalecisi adaylarından biri oldu.
Diğer adaylar ise şu şekilde; Yassine Bounou, Courtois, Ederson, Mike Maignan, Emiliano Martinez, Andre Onana, ?????????? Ramsdale, Brice Samba, Ter Stegen.
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