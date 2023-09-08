Fenerbahçeli Dominik Livakovic'ten Yashin Ödülü açıklaması!
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Ballon d'Or'da Yashin Ödülü'ne aday gösterilmesinin ardından görüşlerini aktardı. Livakovic, "Ballon d'Or'da Yashin Ödülü'ne aday olarak gösterilmek için çok büyük bir onur. Ancak, benim için önemli olan Hırvatistan'ın kazandığı Dünya Kupası ikinciliği ve üçüncülüğüdür" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Dominik Livakovic Ballon d'Or'da (Altın Top) yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Ödülü'ne aday gösterildi.
Başarılı eldiven, yılın en iyi kalecisi adaylığının ardından açıklamalarda bulundu.
"İLK MAÇIMA ÇIKAMADIM"
En iyi kaleciler arasında gösterilmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Livakovic, "Ballon d'Or'da Yashin Ödülü'ne aday olarak gösterilmek için çok büyük bir onur. Ancak, benim için önemli olan Hırvatistan'ın kazandığı Dünya Kupası ikinciliği ve üçüncülüğüdür. Takımın başarısını daha çok umursuyorum. Elbette dünyanın en iyi 10 kalecisinden biri olarak gösterilmek insanı mutlu eden bir şey..." dedi.
Fenerbahçe hakkında da konuşan Dominik Livakovic: "Fenerbahçe'ye gittikten sonra birkaç antrenmana çıkamadım. Ufak bir ağrım vardı ama şu an çok iyiyim. Cumartesi gününden bu yana antrenmanlarımı yüzde 100 şekilde yapabiliyorum. İsmail Kartal'a teşekkürler, beni korudu ve riske etmek istemedi. Bu yüzden Fenerbahçe ile henüz ilk maçıma çıkamadım" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kripto Faruk'un cezası belli oldu
- İstanbul’a sürpriz isim!
- Başkanlar veto yedi
- Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye ek yatırım paketi
- Akşener'le ilgili çarpıcı iddia
- İktidardan emeklilik açıklaması
- Erbaş iddiaları affetmedi
- MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?
- Kanser hücrelerini yok ediyor!
- 'Cübbeli' Ahmet tarikat mı değiştirdi?